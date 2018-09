Brief 2 ’Weerstand donorwet onbegrijpelijk’

Dus participeren, letterlijk deelnemen aan het leven van een behoeftige medemens. Er is een tekort aan organen. De oorzaak hiervan is dat men een discussie hierover wegstopt. Binnen de huiselijke kring is dit geen onderwerp van gedachtenuitwisseling. De nieuwe wet dwingt tot discussie over deze medische vorm van naastenliefde! In mijn ogen is dit in meerdere opzichten al winst, in plaats van dat gezever over staatseigendom van lichamen.

Jan Tollenaar

Stem op deze brief

Of op één van deze andere brieven: