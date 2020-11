Jonge Rolex-rovers opgepakt na babbeltruc op Rokin Amsterdam

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

AMSTERDAM - Een man is zondagmiddag rond 15.30 uur op het Rokin in Amsterdam na een babbeltruc beroofd van zijn Rolexhorloge. Twee verdachten gingen er na de diefstal rennend vandoor, maar ze werden al snel door agenten in de kraag gevat.