Bloggende ’Friese Germaan’ veroordeeld voor beledigen Joden

„Dat hebben we te veel in de geschiedenis gehoord”, zei de politierechter. Het stuk was geplaatst in januari 2020 en stond ruim een jaar online. Volgens de blogger schreef hij zijn blogs met gebruik van een alter ego, „de Friese Germaan”, om reacties te peilen onder zijn lezers over Jodenhaat. „Het is niet mijn opvatting”, zei hij in de rechtbank van Leeuwarden. „Voor mij is ieder mens een creatie van God. Ik heb nota bene een Joodse vrouw en vier Joodse feestdagen.” Hij vindt dat er karaktermoord wordt gepleegd op hem als schrijver. „Het Openbaar Ministerie wil mij framen ter dossieropbouw.”

De man vertelde dat hij tussen de drie- en vierduizend hoogopgeleide lezers heeft die goed konden inschatten dat hij het niet meende. „Maar vier miljard andere mensen op de wereld begrijpen dit misschien niet”, reageerde de rechter. De officier van justitie merkte op dat de blogger de verantwoordelijkheid ten onrechte naar de lezer verplaatst. Er was geen aangifte gedaan tegen de blogger wegens zijn artikel. Het Openbaar Ministerie ging zelf over tot vervolging. Dit na het raadplegen van het Landelijke Expertise Centrum Discriminatie.

De blogger beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. De rechter wees hem erop dat dit grondrecht beperkingen kent, waaronder groepsbelediging. De man werd vrijdag ook veroordeeld voor het op straat beledigen van een handhaver van de gemeente, die volgens hem Joden op transport zou doen „als zijn baas dat zou bevelen.” De blogger noemde dit satire.

Het OM eiste een taakstraf van zestig uur. Volgens de aanklager deed de blogger zijn uitingen in een tijd van maatschappelijke onrust vanwege de coronacrisis. Ook had de man foto’s van stadswachten en een agent op zijn website geplaatst waarbij in een tekst gesproken werd van de Gestapo en de NSB. Smaad, aldus de aanklager. De rechter sprak de blogger van die twee verdenkingen vrij omdat de uitingen te weinig concreet waren voor smaad.