Man verdacht van grootschalige fraude met inburgeringsgeld

De man ronselde vermoedelijk tegen betaling inburgeraars voor taalscholen die immigranten helpen hun inburgeringsexamen te halen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

UTRECHT - Een 37-jarige man uit Arnhem is woensdag aangehouden op verdenking van fraude met geld dat bedoeld is voor de inburgering. Zijn woning is doorzocht. Daarbij heeft de FIOD administratie in beslag genomen.