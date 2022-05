BLM-oprichter in opspraak om privéfeesten in miljoenenvilla

Cullors vertelde maandag aan persbureau AP dat ze begin vorig jaar het verjaardagsfeestje van haar zoon heeft gevierd in het zes miljoen kostende huis. Later zou ze daar ook nog een bijeenkomst hebben georganiseerd om de inauguratie van president Biden te vieren. Dit terwijl Cullors eerder beweerde de villa nooit voor persoonlijk gewin gebruikt te hebben.

Kritiek

Black Lives Matter kreeg vorige maand te maken met veel kritiek nadat bekend werd dat de organisatie de miljoenenvilla – met onder meer zes slaapkamers, zes badkamers, een zwembad en een geluidspodium – heeft gekocht met behulp van donaties van BLM-aanhangers. De organisatie bood vervolgens hun excuses aan en beloofde in de toekomst transparanter te werk te gaan.

Tekst gaat verder onder de tweet

BLM gaf vervolgens de media de schuld van de „opruiende en speculatieve rapporten waarin journalisten de financiële gegevens van de groep onderzochten en schade hadden veroorzaakt”.

Tekst gaat verder onder de tweet

Cullors, die vorig jaar al ontslag nam, noemde de rapporten daarna ’verachtelijk’ en beweerde dat de kritiek op haar ’seksistisch en racistisch’ was.

Weer in opspraak

Sinds maandag ligt de zelfbenoemde marxist echter opnieuw onder vuur. Tegenover AP vertelt ze dat ze de villa voor privédoeleinden gebruikt heeft, terwijl ze aanvankelijk beweerde dat het alleen als vergaderlocatie en campus zou dienen. Ze gaf ook een verklaring af waarin ze suggesties ontkende dat ze in het pand had gewoond of er misbruik van had gemaakt voor persoonlijk gewin.

Hier komt ze in het interview met AP op terug. Ze geeft toe in januari 2021 tijdelijk in de villa te hebben gewoond, omdat ze te maken had met doodsbedreigingen. In deze periode heeft ze ook een feestje georganiseerd tijdens de inauguratie van president Biden. Ze ontving naar eigen zeggen ongeveer vijftien gasten, onder wie prominente supporters van BLM.

In maart 2021 zou ze ook een verjaardagsfeestje voor haar zoon in het pand hebben gegeven. „Ik was wel van plan hiervoor een huurprijs te betalen aan BLM”, aldus Cullors. Volgens New York Post heeft BLM bevestigd dat ze Cullors hebben gefactureerd voor het feestje. Ze zijn daarnaast het beleid aan het herzien om dergelijk gebruik in de toekomst te voorkomen.

’Geen persoonlijke baat’

Cullors geeft in het interview toe dat ze verkeerde keuzes heeft gemaakt in de periode dat ze nog werkzaam was voor BLM. Maar desondanks ontkent ze beweringen dat ze persoonlijk baat had aan het leiden van de beweging.

Een van de andere bestuursleden, Shalomyah Bowers, meldt aan New York Post dat sinds het aftreden van Cullors vorig jaar, de organisatie hard gewerkt heeft aan het op orde brengen van de financiën.