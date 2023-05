Meerdere straten lopen onder na hevige onweersbuien

Op beelden op sociale media is te zien dat onder andere in de Brabantse plaatsen Eindhoven en Nuenen de straten zijn ondergelopen. „Veel overlast van de zware regenbui”, tweet een wijkagent vanuit Nuenen.

Tekst gaat verder onder de video

Ook in De Klomp (Gelderland) en Noord-Hollandse Uithoorn is sprake van hevige wateroverlast. Zo kwam er in De Klomp een auto vast te zitten in een ondergelopen spoorviaduct en liepen kelders in Uithoorn ook vol met regen.

Tekst gaat verder ondre de foto’s

Een ondergelopen kelder in Uithoorn Ⓒ VLN Nieuws

Een ondergelopen spoorviaduct in De Klomp Ⓒ AS Media

Ook zaterdag kregen delen van het land te maken met hevige regenval. Zo dreigde een verzakking van een perron op het station Haren. Treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd. Ook straten liepen onder in deze Groningse plaats.

Bij een supermarkt in Amstelveen in winkelcentrum Groenhof is forse lekkage ontstaan. Het filiaal is inmiddels gesloten nadat een deel van het dak het begaf bij de ingang. De brandweer is ter plaatse.

Ⓒ vln nieuws

Een schoorsteen in Best werd getroffen door de bliksem. Ⓒ sander van gils

In en rond Amsterdam waren zondag enkele uren problemen op het spoor en op de weg door regenval en onweer. Zo reden door een blikseminslag enige tijd minder treinen van en naar Amsterdam Centraal. Ook gingen bij Amsterdam-Sloterdijk twee rijstroken dicht omdat de weg onder water kwam te staan.

De NS meldde iets voor 18.30 uur dat de storing voorbij is, maar dat reizigers nog wel rekening moeten houden met uitval van treinen en vertraging.

Ook zaterdag kregen delen van het land te maken met hevige regenval. Zo dreigde een verzakking van een perron op het station Haren. Treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd. Ook straten liepen onder in deze Groningse plaats.

Nieuws of beelden? Neem contact op via onze tiplijn.