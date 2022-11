Overboord geslagen passagier cruiseschip gered na uren in zee

De man was samen met zijn zus op het cruiseschip Carnival Valor, dat woensdag was vertrokken vanuit New Orleans. Rond 23.00 uur die avond verdween de man, maar zijn zus maakte pas de volgende dag rond 12.00 uur melding van zijn vermissing, aldus een woordvoerder van de rederij tegen CNN. Om 14.30 uur werd de kustwacht ingeschakeld, die in de gehele Golf van Mexico met helikopters, vliegtuigen en boten op zoek ging naar de drenkeling.

Op beelden die de Amerikaanse kustwacht vrijdag op Twitter plaatste, is te zien dat een drenkeling donderdagavond door een helikopter in zee werd gesignaleerd. Na identificatie bleek het te gaan om de vermiste man, die tekenen van onderkoeling, shock en uitdroging vertoonde, maar in stabiele toestand was.

Reddingswerker Seth Gross, die de zoekactie coördineerde, zegt tegen CNN dat de man geen details kon geven over hoe en waardoor hij van boord was gevallen. In zijn 17-jarige carrière maakte Gross niet eerder zoiets mee, zegt hij. „Dit laat zien dat de wil om te leven iets is waar je bij elke reddingsactie rekening mee moet houden, omdat het alle verwachtingen te boven kan gaan.”