Linda de Mol keert terug op tv, maar op welke manier?

Model Sylvia Geersen (36) is de nieuwe Bachelorette

Sylvia Geersen gaat op zoek naar de liefde in een nieuw seizoen van The Bachelorette. Mannen die geïnteresseerd zijn in het 36-jarige fotomodel kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de opnames. „Ondanks dat ik al een en ander meegemaakt heb, blijf ik in de liefde geloven en hou ik van romantiek!”