Russische miljardairs koersen met superjachten af op Malediven

Woensdag meerde bijvoorbeeld het jacht van aluminiummagnaat Oleg Deripaska aan in de haven van de hoofdstad Malé, circa 600 kilometer van de kust van India verwijderd, zo meldt MarineTraffic. Deripaska’s bedrijf Rusal heeft al sinds 2018 te maken met Amerikaanse sancties. Sinds de Russische inval in Oekraïne afgelopen week worden er door westerse landen in hoog tempo nieuwe sancties tegen Rusland afgekondigd. Een Franse minister dreigde bijvoorbeeld Russische oligarchen in Frankrijk op te sporen en al hun bezittingen in beslag te nemen.

The Titan

Zondag kondigde het Witte Huis al aan dat het een nieuwe zogenoemde task force heeft belast met het identificeren en vervolgen van de Russische oligarchen. Hun tegoeden zullen worden bevroren, of het nu gaat om geld, onroerend goed of jachten. De jacht op oligarchen wordt ingegeven door de nauwe banden tussen de Russische president Vladimir Poetin en steenrijke ondernemers en eigenaars van conglomeraten, mijnen en industrieën. De miljardairs en de bestuurders in het Kremlin vormen een partnerschap die het land vooralsnog stabiel en in handen van Poetin houdt.

Het luxueuze jacht The Titan van staalmagnaat Aleksander Abramov zou al twee dagen in de haven van Malé liggen. En er zijn er nog zeker drie op weg, signaleert MarineTraffic. In de wateren van de Malediven vaart bijvoorbeeld het 88 meter lange jacht Nirvana van een van de rijkste Russen, Vladimir Potanin. Volgens waarnemers lagen er begin dit jaar veel Russische jachten in het Midden-Oosten aan de kade. De regering van de Malediven heeft geen commentaar op de Russische belangstelling.