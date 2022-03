Wereldwijde sport om luxe jachten Russische miljardairs te spotten

Onder de hashtag #YachtWatch maken fanatiekelingen jacht op deze miljoenenschepen. Een Twitteraar plaatste zelfs een bingokaart met de foto’s en namen van verschillende schepen: het is het nieuwste spel voor de vogelaar die op zoek is naar wat nieuws. Een gebruiker van het platform vindt het de ’beste kijksport aller tijden’.

Niet alleen jachten ontkomen niet meer aan deze aandacht, want ook Russische privéjets staan in de spotlights. Zo zorgt de Amerikaanse tiener Jack Sweeney, met zijn Twitter-account Russian Oligarch Jets, ervoor dat geen oligarch meer het vliegtuig pakt zonder dat dit op sociale media terechtkomt. Eerder volgde hij de locatie van vliegtuigen van miljonairs als Elon Musk, Bill Gates en Jeff Bezos.

Bekijk ook: Oekraïense matroos laat superjacht van Russische oligarch deels zinken

Woensdag meerde bijvoorbeeld het jacht van aluminiummagnaat Oleg Deripaska aan in de haven van de hoofdstad Malé, circa 600 kilometer van de kust van India verwijderd, zo meldt MarineTraffic. Deripaska’s bedrijf Rusal heeft al sinds 2018 te maken met Amerikaanse sancties. Sinds de Russische inval in Oekraïne afgelopen week worden er door westerse landen in hoog tempo nieuwe sancties tegen Rusland afgekondigd. Een Franse minister dreigde bijvoorbeeld Russische oligarchen in Frankrijk op te sporen en al hun bezittingen in beslag te nemen.

Ⓒ MarineTraffic

Zondag kondigde het Witte Huis al aan dat het een nieuwe zogenoemde task force heeft belast met het identificeren en vervolgen van de Russische oligarchen. Hun tegoeden zullen worden bevroren, of het nu gaat om geld, onroerend goed of jachten. De jacht op oligarchen wordt ingegeven door de nauwe banden tussen de Russische president Vladimir Poetin en steenrijke ondernemers en eigenaars van conglomeraten, mijnen en industrieën. De miljardairs en de bestuurders in het Kremlin vormen een partnerschap die het land vooralsnog stabiel en in handen van Poetin houdt.

Superjacht van Russische biljonair Roman Abramovich. Ⓒ Levent Kisi/Anadolu Agency/Getty Images

