FNV: vakanties worden chaos door tekort aan personeel op Schiphol

Tegelijkertijd verwachten luchtvaartmaatschappijen dat veel toeristen ondanks de oorlog in Oekraïne toch het vliegtuig zullen pakken voor een vakantie. „Omdat het personeel niet op volle sterkte is, moeten reizigers rekening houden met langere wachttijden in de meivakantie. Er is dan niet altijd voldoende personeel om bijvoorbeeld alle controlepoortjes te bemannen”, zo waarschuwt een woordvoerder van de luchthaven.

Ook de Koninklijke Marechaussee, belast met de paspoortcontrole, heeft nog last van een hoog ziekteverzuim door corona. FNV verwacht dat Schiphol zelfs vluchten moet annuleren. Transavia en TUI zeggen in een reactie dat ze ’goed voorbereid zijn’ op de drukte. „Wel belangrijk is dat passagiers rekening houden met soms langere wachttijden”, zegt een woordvoerder.