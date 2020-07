Illegale stimulerende middelen voor sporters gevonden bij Zeeuws bedrijf

Het Zeeuwse bedrijf wordt ervan verdacht zonder vergunning te handelen in niet-toegelaten geneesmiddelen. Vermoedelijk bestelde de onderneming de middelen bij leveranciers buiten de Europese Unie, vulde er capsules mee en verkocht ze vervolgens via een website aan klanten in binnen- en buitenland. De NVWA legde ook beslag op capsuleermachines, administratie, onroerend goed en banktegoeden.

Producten in het illegale circuit zijn vaak onbetrouwbaar, aldus de NVWA, bijvoorbeeld omdat er andere stoffen in kunnen zitten dan op het etiket staan. Bij de gevonden middelen ging het om zogeheten SARM’s. Deze doping wordt doorgaans aangeboden als capsules en poeders.

Het gebruik ervan neemt volgens de dienst in snel tempo toe onder sporters. „Het wordt vooral gebruikt door mensen die bezig zijn met spieropbouw”, zegt een woordvoerder van de NVWA. „Het verhaal is vaak dat het geen bijwerkingen zou hebben.” Die zijn er echter wel degelijk: SARM’s kunnen leverfalen, nierfalen, hoge bloeddruk, haarverlies, huiduitslag, impotentie, agressie en verslechterd zicht veroorzaken.

De precieze hoeveelheid in beslag genomen capsules is volgens de woordvoerder lastig in te schatten. Het was in elk geval een hoeveelheid die voor de handel was bedoeld en het bedrijf lijkt volgens de zegsman „geen kleine speler.” Vooralsnog zijn geen aanhoudingen verricht.