Turkije pakt nog eens 120 militairen op

De politie begon gelijktijdige invallen in 43 provincies om de verdachten op te pakken, van wie er 58 gebruikers zouden zijn van de verboden ByLock-berichtenapp, aldus Anadolu. Turkije verbood ByLock in de nasleep van de couppoging. Aanhangers van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen gebruikten de app om met elkaar te communiceren in de nacht van de staatsgreep. Bij de poging tot staatsgreep kwamen meer dan 240 mensen om het leven.

Gülen, die sinds 1999 in de Verenigde Staten woont, heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en de staatsgreep veroordeeld.

Meer dan 50.000 mensen zijn inmiddels gevangen gezet in afwachting van een rechtszaak over vermeende banden met Gülen. Nog eens 150.000 mensen zijn ontslagen of geschorst uit de militaire, publieke en private sector.