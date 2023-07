Premium Het beste van De Telegraaf

Vingerwijzen tussen Rusland en Oekraïne begonnen Explosies op Krimbrug: stuurde Kiev drones af op paradepaardje van Poetin?

Door onze redactie buitenland

De in 2018 geopende Krimbrug verbindt Rusland met het in 2014 geannexeerde schiereiland de Krim. De verbinding geldt als een prestigeproject van de Russische president Vladimir Poetin. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nog voordat echt duidelijk is wat er zich maandagochtend op de Krimbrug heeft afgespeeld, is het vingerwijzen over de verantwoordelijkheid tussen Rusland en Oekraïne al begonnen. Het zou niet voor het eerst zijn dat de landverbinding tussen het bezette Krim-schiereiland en Rusland het doelwit is van een aanslag.