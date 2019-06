Uitslaande brand door blikseminslag in Waspik

Ⓒ MaRicMedia

Waspik - In een schuur met rietenkap aan de Benedenkerkstraat in Waspik woedt woensdagmorgen een uitslaande brand. De brandweer is uitgerukt. Er is sprake van zeer veel rookvorming. Een woordvoerder verklaart aan Omroep Brabant dat de brand is ontstaan na een blikseminslag.