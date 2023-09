Reza Sardeha (34), van asielzoeker tot miljonair: ’Ik heb me altijd Nederlander gevoeld’

Het scheelde niet veel of Reza Sardeha had niet hier gezeten, samen met zijn werknemers in het hypermoderne bedrijfspand The Edge langs de Amsterdamse ringweg. Nee, als het aan toenmalig minister Rita Verdonk had gelegen waren hij, zijn ouders en broers jaren geleden al teruggestuurd naar Teheran. Het generaal pardon bood in 2007 een uitweg. „Toen realiseerde ik me dat ik hier mijn kansen moest grijpen.”

Reza Sardeha in de ontvangsthal van The Edge: „Mijn bedrijf heeft me bloed, zweet en tranen en na tien jaar ook mijn relatie gekost.” Ⓒ Thijs Rooimans