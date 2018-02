Amnesty-voorzitter in Turkije toch niet vrijgelaten

Een rechtbank had bepaald dat hij in voorwaardelijke vrijheid zou worden gesteld, maar dat ging donderdag op het laatste moment niet door, omdat de rechter op zijn besluit terugkwam. Een officier van justitie had beroep aangetekend tegen het besluit het voorarrest te beëindigen.

Kiliç stond op het punt de gevangenis van Izmir te verlaten, maar de politie pakte hem op en sloot hem op in een politiecel in de stad. Kiliç' vrouw en dochter wachtten tevergeefs op hem, meldde AI donderdag. De secretaris-generaal van AI, Salil Shetty, noemde het een enorme dreun in het gezicht van Kiliς die dacht dat hij vrijkwam, zijn gezin en iedereen die rechtvaardigheid in Turkije nastreeft.

Kiliç zit al sinds juni vorig jaar in voorarrest, op verdenking van terroristische activiteiten die verband houden met de couppoging in 2016. De Turkse president Erdogan heeft de jacht geopend op mogelijke aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen, die volgens hem achter de couppoging zit. Gülen, die in de VS woont, is al heel lang een politieke rivaal van Erdogan. Eerder waren veel magistraten op de hand van Gülen, maar na zuiveringen heeft de rechterlijke macht een heksenjacht geopend op vermeende Gülen-aanhangers.

Kiliç is vastgezet omdat hij een app op zijn telefoon zou hebben gezet die ook door Gülen-aanhangers is gebruikt. Volgens AI heeft hij zelfs dat niet gedaan. De mensenrechtenorganisatie startte een petitie voor de vrijlating die volgens Amnesty zelf door meer dan een miljoen mensen wereldwijd is getekend.