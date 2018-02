Gezondheid Berlusconi te slecht voor campagne

Berlusconi heeft zondag een mooi tv-optreden moeten afzeggen, en zou vandaag enkele optredens op de radio hebben. Dat gaat allemaal niet door. „Sto benissimo”, zei Berlusconi stoer tegen een persbureau. Oftewel: „Het gaat goed.”

Toch groeien de zorgen. De krant La Repubblica schrijft dat Berlusconi vermoeid is en dat zijn bloeddruk fluctueert - niet nieuw, want na de campagne voor een grondwettelijk referendum in 2016 werd hij opgenomen in het ziekenhuis met stress. Wel „groeit de bezorgdheid binnen de partij”, zo schrijft de krant, omdat de verkiezingen over twee maanden worden gehouden. De campagne is nu echt losgebarsten.

Forza Italia heeft een bondgenootschap met Llega Nord en Fratelli d'Italia, allebei partijen die zich fel afzetten tegen immigratie.