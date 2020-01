Verslavingsartsen: ’Leer patronen doorbreken’

Amsterdam - Politiek verslaggever Frits Wester gaat na een behandeling tegen zijn alcoholverslaving weer fris aan de slag. Naast hem hebben duizenden Nederlanders zich rond de jaarwisseling voorgenomen om dit keer van een verslaving af te komen. „Of het nu gaat om drugs, alcohol, gamen, seks of eten; uiteindelijk gaat het om het doorbreken van gedragspatronen”, zeggen verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland en Meino de Vries die opleider tot verslavingsdeskundige in de GGZ is. Vijf vragen over het werk van een verslavingsarts.