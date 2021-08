Acht doden, gewond meisje (5) en ’vakantie in de hel’

De bosbranden teisteren Griekenland, Turkije en Italië al dagenlang. Naast de acht doden in Turkije zijn er ook mensen gewond geraakt, onder meer in Italië. Vakantiegangers moesten zondag in Pescara vluchten voor het vuur.

Een vijfjarig meisje is naar het ziekenhuis gebracht, maar haar brandwonden zouden niet levensbedreigend zijn. In Pescara werden 800 mensen geëvacueerd, waaronder nonnen en vakantiegangers. „We hebben meerdere huizen en strandresorts ontruimd”, zei de burgemeester van Pescara.

Griekenland

Ook maandag lijken de branden niet te verminderen. In Turkije en Griekenland vecht men niet alleen met het vuur, maar ook met onmenselijke temperaturen tussen de 42 en 46 graden.

De populaire Turkse badplaats Bodrum wordt al dagenlang geteisterd door een muur van vuur, maar de meeste van de honderd branden in Turkije raken stilaan onder controle, volgens de overheid. Rond Manavgat, Milas en Marmaris zou het vuur nog wel razen, net als in Bodrum.

Omdat Turkije zelf de infrastructuur ontbeert, komt er hulp uit Rusland, Azerbeidzjan, Iran en Oekraïne. Toeristen en Turkse locals moesten de afgelopen dagen in bootjes vluchten voor het vuur.

Griekenland: bizarre hitte

De hittegolf in Griekenland is de ergste sinds 1987 , zegt premier Kyriakos Mitsotakis. Maandag werd het in sommige delen van het land 45 graden. Sinds donderdag is er officieel sprake van een hittegolf. Volgens de voorspelling ligt de piek in temperatuur op maandag of dinsdag.

De hitte heeft dit jaar veel bosbranden aangewakkerd in Griekenland. Op het eiland Rhodos is maandag bijna een grote brand geblust, maar ook in andere gebieden woeden nog bosbranden. Meerdere mensen raakten gewond. Op veel plekken is de stroom uitgevallen.

Het zijn dezelfde omstandigheden als in 1987, toen het ook dagenlang erg heet was. Destijds kwamen duizenden mensen om het leven door de hitte en smog.

Ook de rest van de week blijft het op veel plaatsen in Griekenland ruim boven de 30 en soms 35 graden. Meerdere plekken op het populaire vakantie-eiland met zijn ruim 100.000 inwoners zijn ontruimd, melden Griekse media. Zowel bewoners als toeristen moesten een veilig heenkomen zoeken.

Rhodos ligt in de Middellandse Zee voor de Turkse kust. Turkije gaat eveneens gebukt onder zware bos- en natuurbranden. De hele regio kampt met een hittegolf, waardoor het ook kurkdroog is.

Meerdere vakantiegangers beschrijven hun periode als ’een vakantie in de hel’ tegenover internationale media. Ook Nederlanders hebben de inferno meegemaakt. „We werden omcirkeld door vuur, veel paniek en chaos”, zei Nicky van Ee tegen De Telegraaf. „Wie vluchtte naar het strand, werd met boten opgehaald en naar Marmaris gebracht. Overdag vliegen er helikopters om de branden onder controle te houden. Helaas is dat lang niet voldoende en moesten ze stoppen toen het donker werd. Vannacht hebben we deels geslapen op zonnebedjes op het strand omdat de airco het niet deed.”