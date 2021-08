Griekse premier: ’Zwaarste hittegolf in meer dan dertig jaar’

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm

ATHENE - De hittegolf in Griekenland is de ergste sinds 1987, zegt premier Kyriakos Mitsotakis. Maandag werd het in sommige delen van het land 45 graden. Sinds donderdag is er officieel sprake van een hittegolf. Volgens de voorspelling ligt de piek in temperatuur op maandag of dinsdag.