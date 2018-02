Gewonde en valpartijen op spekglad fietspad

Op het fietspad in Lochem, op de kruising van de Rengersweg en de Aalsvoort, zijn verschillende mensen onderuitgegaan. Omstanders zagen zeker vier mensen vallen. Een van hen raakte serieus gewond. Twee ambulances rukten uit om de fietser naar het ziekenhuis te brengen. Welk letsel het slachtoffer heeft, is onbekend.

Fietsers worden inmiddels tegengehouden door agenten. Ze krijgen te horen dat het te glad is en dat ze moeten afstappen. De politie blijft mensen waarschuwen tot de gemeente met een strooiwagen is gekomen, zo vertellen agenten tegen omstanders.

Tijdens de grootschalige gladheid in december gingen ook al veel fietsers onderuit. Bepaalde plekken veranderden in een spiegelpaleis, zoals een brug in Leeuwarden.