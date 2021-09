Premium Het beste van De Telegraaf

Vanaf zaterdag QR-code nodig voor restaurantbezoek: dit moet je weten

Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Wie vanaf zaterdag 25 september een hapje wil gaan eten in een restaurant of weer eens een theater gaat bezoek zal een geldig coronatoegangsbewijs moeten laten zien. De invoering van de coronapas leidt in Nederland tot veel onduidelijkheid. De Telegraaf beantwoordt de meest gestelde vragen.