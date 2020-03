Coronapatiënte (101) Capelle mag naar huis: ’Sprankje hoop’

De vrouw woont zelfstandig maar gaat eerst nog naar een verpleeghuis om verder aan te sterken. Anderhalve week geleden werd ze in het ziekenhuis in isolatie opgenomen omdat ze kortademig was. De hoogbejaarde dame testte positief op het coronavirus.

De verpleegkundigen en longartsen zijn blij met het nieuws. Ze maken veel verdrietige en heftige situaties mee, en gelukkig zijn er ook deze positieve ervaringen. „Het is een kranige dame, prachtig om te zien hoe zij zich aan de leefregels houdt. Ze kucht netjes in haar elleboog en ik moest op gepaste afstand van haar blijven. Laten we ons allemaal aan deze leefregels houden, dat is zo cruciaal!”, zegt een van de longartsen.

De jongste dochter van de vrouw, Marianne, vertelt op de website van het ziekenhuis een anekdote van vroeger. Haar moeder was altijd erg dun. Dat kreeg ze vaak te horen. ’Die gaat het niet lang maken!’, kreeg ook haar echtgenoot eens te horen, vlak voordat de twee zouden trouwen. „Dan zegt mijn moeder altijd: ’En sindsdien maak ik het nog héél lang!’ Mijn moeder is een zelfstandige dame die weet wat ze wil, ze heeft in haar leven heel veel meegemaakt en altijd hard gewerkt.”

Geen bezoek meer

Overigens heeft het ziekenhuis niet alleen leuk nieuws. Vandaag is een vergaande maatregel genomen: vanaf 2 april is er geen bezoek meer toegestaan op de verpleegafdelingen. „Dat is helaas zo. Bij steeds meer ziekenhuizen wordt het noodzakelijk bezoek te weren”, legt een woordvoerder dat besluit uit.