Bedreiger (45) John van den Heuvel krijgt tbs met dwangverpleging

Paul S. stuurde in mei 2021 mails aan het advocatenkantoor van Inez Weski en naar De Telegraaf. In het bericht aan de krant schreef hij dat hij Vd Heuvel zo snel mogelijk zou opzoeken om hem met een hakbijl te martelen.

Aan de advocaten schreef hij dat ze „geen flauw idee hadden wat er met hen stond te gebeuren.” Bij het bericht voegde hij emoticons van ontploffingen, een middelvinger en de duivel.

De Rijksrecherche kreeg een mail waarin stond dat Inez Weski, destijds nog de advocate van Ridouan Taghi, „alvast moest gaan uitkijken naar haar begrafenis.”

Proces in vrijheid afwachten

Het spoor leidde al snel naar Paul S. Hij werd aangehouden, maar mocht zijn proces in vrijheid afwachten. In die periode ging hij opnieuw in de fout. Hij zette een open rugtas met daarin zichtbaar een munitiekist tegen de gevel van de ambassade. De omgeving van de ambassade werd afgezet, het openbaar vervoer stilgelegd en de Explosieven Opruimings Dienst werd gealarmeerd. Er bleken alleen spelkaarten in de kist te zitten.

De rechtbank vindt het ernstige feiten en zegt dat advocaten en journalisten zonder vrees voor gevaar hun werk moeten kunnen doen. Omdat Paul S. onder invloed van een psychose en waandenkbeelden handelde, krijgt hij geen gevangenisstraf. De tbs-maatregel duurt maximaal vier jaar. Om Paul S. daarna toch nog in de gaten te kunnen houden, legt de rechtbank hem ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. Hierdoor kan na afloop van de tbs-maatregel de vrijheid van de verdachte nog worden beperkt en kan hij langer onder intensief toezicht blijven staan.