SodM: gaswinning Groningen bijna halveren

„Er is een forse ingreep noodzakelijk om naar verwachting aan de veiligheidsnorm te voldoen, en de kans op schade in Groningen sterk te verlagen”, legt inspecteur-generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren (SodM) uit.

Het SodM adviseert om de locaties bij Loppersum per direct te sluiten. Het gaat om de clusters Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zand en Leermens. Ook op andere locaties moeten maatregelen worden genomen.

Een aantal locaties wordt nu ingezet bij flinke vorst. De toezichthouder stelt dat het risico op zwaardere aardbevingen daardoor hoger is. „Het is mogelijk dat het open- en dichtdraaien van deze clusters aanleiding is geweest tot de beving van 8 januari in Zeerijp”, stelt Kockelkoren.

Het SodM verwacht nu al dat nieuwe adviezen in de toekomst niet worden uitgesloten. „Het is verleidelijk om het getal van 12 miljard heilig te verklaren, maar het is absoluut voorstelbaar dat we op de lange termijn naar nul moeten”, aldus Kockelkoren tijdens een persconferentie in Den Haag. „Maar het is ook voorstelbaar dat we veilig op een laag niveau kunnen winnen.”

Aan het advies van het SodM wordt in de Tweede Kamer veel waarde gehecht. Het kabinet wil de gaskraan nu nog dichtdraaien tot 20 miljard kubieke meter.

Ander advies: snel terugschroeven kan niet

Ook de GasUnie heeft vandaag een advies naar buiten gebracht over wat er nodig is om alle huishoudens en bedrijven van gas te voorzien. De beheerder van het gasnetwerk stelt dat de winning niet al dit jaar al fors kan worden teruggeschroefd. In zachte winters kan de gaskraan dicht tot 14 miljard kuub, in een heel koude winter zal nog 27 miljard kuub nodig zijn.

Minister Wiebes (Economische Zaken) heeft eerder al aangegeven dat wat hem betreft de gaskraan nog verder moet worden dichtgedraaid. Hij moet nu op basis van beide adviezen een besluit nemen over de toekomst van de gaswinning in Groningen. Naar verwachting hakt de minister in maart een knoop door.

NAM: ook advies GasUnie meenemen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) reageert afwachtend op het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning in Groningen drastisch te verlagen, en de analyse van GasUnie.

„Het is nu aan de minister om op basis van alle adviezen van de afgelopen weken een besluit te nemen over de te nemen maatregelen. We gaan ons hierop voorbereiden”, aldus het dochterbedrijf van Shell en ExxonMobil.

Groningers blij

De gedupeerde boer Ate Kuipers, die vandaag naar Den Haag rijdt omdat boeren niet tevreden zijn over de compensatie, is positief over het toekomstbeeld dat SodM geeft: „Wij hebben altijd gezegd dat we terug willen naar een veilige wijze. Eerst veilig, dan naar nul.”

Ook milieuorganisaties zijn blij met de SodM-aanbeveling. Jan Dales uit Loppersum, bekend gezicht als activist uit de gasregio, voegt zich daarbij. „Geweldig! Hier hebben we altijd naar verwezen.”

De Groninger Bodem Beweging wil dat de regering vooral naar het advies van SodM kijkt, en niet naar dat van de GasUnie: „De regering staat met de rug tegen de muur en moet nu echt zijn uiterste best doen om dingen te veranderen. Als dat niet gebeurt dan gaat het hier echt fout”, aldus de woordvoerder van de beweging. „Ook als de Gasunie zegt dat het niet kan, zal de regering toch alles op alles moeten zetten.”

Opvolgen

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat Wiebes zo snel mogelijk aan de slag gaat met de adviezen. D66-Kamerlid Jetten: „De minister moet nu aan de slag. Wij hebben altijd de adviezen van SodM gevolgd. Na schadeprotocol is verlaging van de winning volgende stap van het kabinet om het vertrouwen terug te winnen.”

PvdA-Kamerlid Nijboer: „De minister moet het advies met onmiddelijke ingang opvolgen.” Ook SP en GroenLinks vinden dat het advies direct moet worden overgenomen. De VVD heeft een debat aangevraagd.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder is helder in haar reactie op het advies van de toezichthouder: “In het regeerakkoord staat dat de veiligheid van de Groningers voorop staat. Wij houden de minister daar aan en verwachten van hem dat hij de gaswinning zo snel als mogelijk terugbrengt naar het door het SodM geadviseerde niveau.”