’Rijkste vrouw van Afrika heeft Angola bestolen’

Dat meldt de BBC. Dos Santos kon lucratieve deals over land, olie, diamanten en telecom regelen tijdens de regeerperiode van haar vader, die president was van het land dat zich kenmerkt door rijkdom in natuurlijke hulpbronnen.

De documenten laten zien hoe Dos Santos en haar man, zakenman Sindika Dokolo uit Congo, staatseigendommen konden verkrijgen met dubieuze deals.

’Ze verraadt haar vaderland’

Dos Santos, woonachtig in Londen waar ze prominent vastgoed heeft, noemt de aantijgingen foutief en spreekt van een ’politieke heksenjacht’ van de regering van Angola. Toch hebben via een collectief onderzoeksjournalisten verschillende nieuwsmedia de documenten beoordeeld, waaronder vooraanstaande kranten als The Guardian.

„Elke keer als Dos Santos op een voorpagina van een glossy staat, elke keer als ze weer een glamoureus feestje geeft in Zuid-Frankrijk, doet ze dat door de ambities van Angola te vertrappen”, zegt Andrew Feinstein, hoofd van Corruption Watch.

Miljarden

Isabel dos Santos wordt gezien als Afrika’s rijkste vrouw. Haar vermogen wordt geschat op twee miljard. Volgens de BBC zou het echter vooral om ’vies geld’ gaan, en zou bijvoorbeeld in een deal rond diamanten „zo’n miljard euro” verloren zijn gegaan.