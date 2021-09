Zeker 750 klachten over parlementsverkiezingen Rusland

De Centrale Verkiezingscommissie had het zaterdag nog over 137 klachten. Daarnaast maakte de commissie toen melding van buitenlandse inmenging. Uit welk land of welke landen de aanvallen zouden komen, werd niet gezegd.

Volgens het Russische ministerie zijn er geen serieuze misstanden die de uitslag van de verkiezingen kunnen beïnvloeden. Onafhankelijke waarnemers van Golos, een organisatie voor de rechten van kiezers, publiceerden zaterdag echter een rapport waarin het sprak van duizenden ’onregelmatigheden’ verspreid over het land. Mensen brachten bijvoorbeeld meer dan één keer een stem uit. Veel van deze onregelmatigheden werden vastgelegd op foto’s of videobeelden.

De verkiezingen in Rusland zijn vrijdag begonnen en duren drie dagen. De Russen kiezen een nieuwe Staatsdoema (lagerhuis), met 450 leden. Daarnaast worden regionale en lokale besturen gekozen. De eerste stemlokalen sloten zondagmiddag (Nederlandse tijd) in het oosten van het land. De laatste stemlokalen sluiten zondag in de loop van de avond.

Zondag aan het begin van de avond lag het opkomstpercentage in Rusland rond de 45 procent. Verenigd Rusland is op dit moment de grootste partij. Volgens de laatste peilingen zal de Kremlin-vriendelijke partij met gemak zijn meerderheid in het parlement behouden.