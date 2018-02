Kroegbaas gooit gasten die ’letterlijk’ zeggen zijn zaak uit

De Kardashians gebruiken het woord literally, wat in het Nederlands ’letterlijk’ betekent, om de haverklap. Ze gebruiken het woord in plaats van andere termen als seriously, honestly en completely.

De cafébaas in New York hoort het nu overal. „Stop Kardashianisme!”, schrijft hij op een flyer.

Ⓒ Twitter

„Sorry, maar als je het woord literally hier binnen zegt, heb je vijf minuten om je drankje op te drinken en te vertrekken”, staat op een flyer in het café, die eindigt met de woorden: „Stop Kardashianism!”