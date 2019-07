Kamer wil geen ’SylvanaSimonisering’

Aanleiding hiervoor is een Kamerbrief van de D66-bewindsvrouw over de zogeheten Canon van Nederland. Deze Canon vormt een anker voor geschiedenislessen die op Nederlandse scholen worden gegeven. Erin opgenomen zijn belangrijke personen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen het verhaal vertellen van de historische ontwikkeling van Nederland.

’Schaduwkanten’

Van Engelshoven wil de Canon nog eens goed tegen het licht houden. Ze wil een commissie benoemen die daarbij specifieke aandacht moet hebben voor de ’schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis’.

Dat is een Kamermeerderheid van VVD, PVV, CDA, SGP en FvD in het verkeerde keelgat geschoten. Ze zien het als politieke bemoeienis met geschiedenislessen. „Laat dat over aan geschiedkundigen”, zei VVD-Kamerlid Aartsen eerder. PVV’er Bosma noemde het de ’SylvanaSimonisering’ van de geschiedenis.

D66-Kamerlid Belhaj ziet het geschiedenisplan van haar partijgenoot juist als ’een feest’. Ze zou graag zien dat er meer aandacht aan zaken zoals slavernij wordt besteed. „Mensen geven aan dat zij zich niet in de Canon herkennen. We moeten juist kijken of minderheden zich er ook in kunnen herkennen. Ik pleit voor al die mensen die daar naar snakken. Ik sta voor progressieve krachten.”

In een motie eisen VVD, PVV, CDA, SGP en FvD dat Van Engelshoven de frase ’schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis’ uit haar opdracht aan de binnenkort te benoemen commissie schrapt. Die motie wordt vanmiddag, naar het zich laat aanzien, aangenomen.