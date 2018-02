Jongen (21) beleeft hachelijke tocht bovenop vrachtwagen

Dat schrijft het Nieuwsblad. „Ik dacht dat de vrachtwagen na een paar minuten wel weer zou stoppen.” Maar niet bleek minder waar. Wat volgde was een hachelijke tocht van 130 kilometer lang. „Toen de chauffeur de snelweg opreed, schrok ik. Hoe verder de vrachtwagen reed, hoe ongeruster ik werd”, vertelt Laurent tegenover de Belgische krant La Dernière Heure.

Terwijl de vrachtwagen met 110 kilometer per uur over de snelweg raasde, probeerde Laurent zich te beschermen tegen de regenbuien. „Steeds als ik wilde kijken waar ik was, kreeg ik een plens water in mijn gezicht. Ik werd kletsnat en besloot daarom om vlak achter de cabine te schuilen.”

Laurent vreesde dat de truck helemaal naar Nederland zou rijden. „Maar toen de vrachtwagen de afrit Courrière nam, hoopte ik dat hij in Marche (de woonplaats van Laurent) zou stoppen.” Helaas voor Laurent reed de vrachtwagen tot iets voor La Roche waar de chauffeur zijn wagen aan de kant zette. Daar kon Laurent na een helse tocht van een uur en veertig minuten eindelijk van de vrachtwagen klimmen.

„Toen de chauffeur mij zag, dacht hij dat ik een migrant was. Ik moest hem uitleggen dat ik eigenlijk in Marche woon en dat ik in Brussel op zijn vrachtwagen was geklommen. Gelukkig geloofde hij mij en heeft hij mij nog tot La Roche gebracht, waar hij een lading moest lossen.”

De totaal doorweekte avonturier kon gelukkig, om vijf ’s ochtends, een vriend bereid vinden om hem op te halen. „Ik was waarschijnlijk wel onderkoeld, maar ik ben gelukkig niet ziek geworden. Nu kan ik er wel weer om lachen, maar ik ben er zeker niet trots op.”