China eist dat VN-bijeenkomst over Oeigoeren wordt afgelast

„De videoconferentie, die voor woensdag gepland staat, is gebaseerd op pure leugens en politieke vooringenomenheid”, zeggen Chinese diplomaten voor de VN in een verklaring. „Peking dringt erop aan dit evenement, dat zich met binnenlandse aangelegenheden bemoeit, te annuleren en roept andere VN-leden op dit evenement te boycotten.”

Zeker 1 miljoen Oeigoeren en andere, voornamelijk islamitische, minderheden worden volgens mensenrechtenorganisaties vastgehouden in concentratiekampen in de Chinese provincie Xinjiang. De organisaties beschuldigen de autoriteiten er onder meer van dwangarbeid op te leggen en vrouwen gedwongen te laten steriliseren.

China stelt in de verklaring dat de huidige situatie in Xinjiang juist beter is dan ooit. Er zou sprake zijn van stabiliteit, snelle economische ontwikkeling en mensen uit alle etnische groepen zouden „harmonieus samenleven.”

„De VS beweren dat ze geven om de mensenrechten van moslims, terwijl het wereldwijd bekend is dat zij moslims in Afghanistan, Irak en Syrië hebben gedood”, zegt China in de verklaring. „Het zijn de VS en hun volgelingen die wereldwijd de meest moslims hebben gedood.”

Tijdens de bijeenkomst van woensdag zullen naar verwachting VN-ambassadeurs uit de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die de Oeigoeren vertegenwoordigen, alsmede mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, het woord nemen.