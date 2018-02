Margriet bij herdenking Watersnoodramp

Prinses Margriet en Gerard Rabelink, burgemeester van Schouwen-Duiveland, tijdens de herdenking van de Watersnoodramp bij het National Monument Watersnood 1953. Ⓒ ANP

OUWERKERK - De 65e herdenking van de Watersnoodramp van 1953 is van start gegaan. Bij het Watersnoodmonument in het Zeeuwse Ouwerkerk hebben zich tientallen ooggetuigen en andere belangstellenden verzameld. Prinses Margriet is als erevoorzitter van het Rode Kruis, die een grote rol bij de hulpverlening speelde, bij de herdenking aanwezig.