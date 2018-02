Russische geheime dienst doodt IS-aanhanger

Volgens de FSB had de man een aanslag gepland tijdens de presidentsverkiezingen op 18 maart. Bij de verdachte werden onder andere zelfgebouwde explosieven, vuurwapens en munitie gevonden, meldde persbureau TASS donderdag.

De Moskouse autoriteiten gaan ervan uit dat duizenden mensen uit Rusland en voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië zich bij IS of andere islamistische terroristische groeperingen hebben aangesloten. Sinds de bomaanslag op de metro van Sint-Petersburg in april 2017, met vijftien doden, zijn veiligheidstroepen steeds vaker onder migranten uit Centraal-Azië op zoek naar vermeende extremisten. De aanslagpleger was toen een jonge man uit Kirgizië.