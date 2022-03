Ziekenhuizen leveren weer planbare zorg, achterstand door corona afgenomen

Uit de maandelijkse monitor ‘Toegankelijkheid van de Zorg’ van februari blijkt dat alle ziekenhuizen weer planbare zorg leveren, waarvan 25 procent weer met de volledige capaciteit. Vorige maand lag dat aandeel nog op 10 procent. Toen gaf ook nog 3 procent van de ziekenhuizen aan helemaal geen planbare zorg te kunnen bieden.

Ook kunnen steeds meer ziekenhuizen weer de kritieke planbare zorg (zoals kankeroperaties) binnen de norm van zes weken leveren. Inmiddels slaagt 87 procent daar weer in. Een maand geleden lag dat aantal nog op 76 procent. Dankzij de opschaling zijn de achterstanden op het gebied van de operaties iets afgenomen, naar schatting met 1 procent.

Ziekteverzuim baat nog zorgen

Wel baart het ziekteverzuim van zorgpersoneel volgens de NZa nog zorgen. Dat ligt nog altijd op het hoogste peil sinds het begin van de coronacrisis en varieert tussen de 7,6 en 10,1 procent in verschillende sectoren. Volgens het rapport lag het ziekteverzuim voor de coronacrisis in dezelfde periode in 2020 nog tussen de 5,9 en 7,9 procent. ,,De stijging bij het kortdurend ziekteverzuim komt waarschijnlijk voornamelijk door de vele besmettingen door de omicronvariant”, stelt de NZa.

Dat besmettingsaantal is in de afgelopen week namelijk weer aan het toenemen: van ruim 27.000 positieve tests op 27 februari naar meer dan 58.000 op 3 maart. Volgens experts kan dat niet los gezien worden van de versoepelingen van de afgelopen weken. Ook carnaval wordt door hen als een van de mogelijke redenen opgevoerd. De Brabantse en Limburgse GGD’en kunnen dat echter nog niet met zekerheid bevestigen en stellen daar pas volgende week duidelijke uitspraken over te zullen doen.