'Data zijn het nieuwe goud en dit zijn de nieuwe bankrovers' Megaslag zeer slimme hackers: 'Het is werkelijk doodeng'

Door Mick van Wely

AMSTERDAM - Het is misschien wel de grootste roof uit de Nederlandse geschiedenis. Maar dan niet met geld, goud of sieraden als buit, maar gegevens van mogelijk bijna alle burgers. Drie mannen hackten duizenden bedrijven en persten ze daarna af. Ze verkochten persoonlijke gegevens door aan criminelen. „Het is werkelijk doodeng”, zegt een zaaksofficier van justitie.