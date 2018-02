Wiebes sluit gaswinlocaties Loppersum ’zo snel mogelijk’

De toezichthouder adviseerde om de locaties bij Loppersum per direct te sluiten. Het gaat om de clusters Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zand en Leermens. Ook op andere locaties moeten maatregelen worden genomen.

Minister Wiebes laat weten dat hij de Nederlandse Aardolie Maatschappij verzoekt om hier „zo snel als redelijkerwijs mogelijk is” gehoor aan te geven.

De locatie wordt nu alleen gebruikt als het in Nederland erg koud is en de vraag naar gas plotseling toeneemt. Het SodM heeft het vermoeden dat het openen en sluiten van de gaskraan op deze locaties de recente beving in Zeerijp heeft veroorzaakt.