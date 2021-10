Vrijspraak voor man die aanslag op GGD-priklocatie beraamde

K. was voor het uitvoeren van zijn plannen op zoek naar onder meer zwaar vuurwerk. Een beveiliger die hij vroeg om hem portofoons te leveren, schakelde via zijn werkgever de politie in. Van gesprekken tussen K. en de beveiliger zijn opnamen gemaakt. Dit leidde op 18 maart tot de arrestatie van K. Tijdens de zitting verklaarde K. dat er onder invloed van blowen en alcoholgebruik sprake was grootspraak van zijn kant. ,,Ik heb spijt van mijn domme uitspraken, maar ik zat hem op een beetje op de kast te jagen, het was een grap.’’

K. vindt dat hij door de beveiliger in de val is gelokt om bepaalde uitspraken te doen. De rechtbank vindt niet dat K. is uitgelokt om zijn uitspraken tegen de beveiliger te doen. De rechtbank gelooft ook niet dat er sprake was van een grap of van stoerdoenerij, maar stelt dat terroristisch oogmerk niet kan worden bewezen.

Plannen voor vuurwerkbom

De rechtbank vindt weliswaar dat er sterke aanwijzingen zijn dat de man concrete plannen had om ’s nachts een vuurwerkbom bij de vaccinatielocatie naar binnen te gooien. ,,Maar dat hij nu toch wordt vrijgesproken, komt omdat onderdeel van de beschuldiging was dat hij een terroristisch oogmerk had met zijn plannen. Dat kan niet wettelijk worden vastgesteld. Een dader moet daarvoor de bedoeling hebben om de bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, of om de overheid ergens toe te dwingen. In deze zaak is niet gebleken dat de man, met zijn voornemen om de vaccinatielocatie in Den Helder een week uit te schakelen, een dergelijke bedoeling had’’, aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie heeft 14 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de vrijspraak.