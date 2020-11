Dood hondje in doos onder viaduct Maarssen: ’Pas net overleden’

Ⓒ Dierenambulance Facebook

MAARSSEN - Onder een viaduct bij Maarssen is dinsdagavond in een doos een dode hond onder mysterieuze omstandigheden gevonden. Het kadaver is voor sectie overgebracht naar de afdeling pathologie van de Universiteit Utrecht. „De hond is ergens in de afgelopen dagen overleden. Het kan zijn dat deze hond van een boerderij afkomstig is en veel buiten heeft geleefd”, meldt de dierenambulance, die hoopt op tips.