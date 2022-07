Elf lammeren gedood in Vledder, eigenaar vermoedt zevende aanval wolf

Na een periode van betrekkelijke rust in de driehoek Wapse, Doldersum, Vledder was het in de nacht van maandag op dinsdag weer raak. Toen Stefan Worst ‘s morgens vroeg het land inliep om zijn schapen te tellen, trof hij drie dode lammeren van krap een half jaar oud aan.

Kaalgevreten

Het was de zevende aanval op zijn dieren. De voorgaande keren, zo bleek uit dna-onderzoek, was een wolf de aanvaller. Worst gaat ervanuit dat het deze keer niet anders zal zijn. In het Drents-Friese Wold leeft een wolvenpaar. In het gebied worden zeer geregeld wolvenaanvallen gemeld.

Eén van de lammeren was, op de kop na, nagenoeg kaalgevreten. De beide andere dieren waren alleen doodgebeten. Nog eens elf lammeren waren in meer of mindere mate verwond. Daarvan waren acht dieren er zodanig slecht aan toe, dat ze door de dierenarts alsnog moesten worden afgemaakt.

,,Kijk”, zegt de veterinair, wijzend naar een gapend gat in de bil van één van de lammeren. ,,Voor een wolf is dit één hap. Een hond of vos krijgt dit niet voor elkaar.”

Vader Gerard Worst assisteert de dierenarts bij het onderzoeken van de gewonde dieren. Hij staat er verloren bij. ,,Dan krijg je geld van de provincie voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Hartstikke mooi hoor, maar wat heb je eraan als het niet werkt?’’

Schade uitgekeerd

De onafhankelijke taxateur, die in opdracht van BIJ12 (die wikkelt namens de provincies de wolvenschade af) monsters neemt van de bijtwonden op de kadavers, is voor de zevende keer bij Worst langs geweest. Als blijkt dat de aanval het werk is van een wolf, krijgt de schapenhouder de schade vergoed.

,,Het duurt tegenwoordig erg lang voordat de schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd, maar uiteindelijk krijgt Stefan een bedrag per lam. Ze vergeten jammer genoeg dat die dieren, als ze straks groot genoeg zijn voor de slacht, veel meer waard zijn”, verzucht senior. ,,Buiten dat hebben we de ooien met lammeren dit jaar heel lang op stal gehad, juist om wolvenaanvallen te voorkomen. Dat zijn ook allemaal extra kosten en die worden niet vergoed. Nee, op deze manier gaat de lol er wel heel snel af.”

Volgens senior liepen de lammeren achter een hekwerk van zeven stroomdraden boven elkaar. ,,Stefan heeft nog een speciaal, zeer krachtig stroomapparaat uit Duitsland opgehaald. Maar ook dat houdt de wolf niet tegen.’’