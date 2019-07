Joodse ambassadeur bewerkt foto met niet-koosjer hapje

Het digitaal toedekken van het eten heeft niets met de smaak te maken. Schaal- en schelpdieren zoals kreeft, garnaal en krab zijn volgens de joods-religieuze wet, gebaseerd op duizenden jaren oude regels uit de boeken van Mozes, verboden.

Ambassadeur Yossi Sheli moet dat in zijn achterhoofd hebben gehouden toen hij de foto wilde delen, speculeren sociale mediagebruikers. Wellicht was een niet-koosjer hapje verkeerd gevallen in het thuisland. Inmiddels is de post door de Israëliër verwijderd.