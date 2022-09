Doden en gewonden bij Israëlische actie op Westoever

De Israëlische politie bevestigt dat er een aanval plaatsvond op twee Palestijnen, die verantwoordelijk zouden zijn voor aanslagen op Israëlische soldaten en burgers. Volgens Israëlische media waren zij ook nieuwe aanslagen aan het plannen. Toen de Israëliërs een gebouw in Jenin hadden omsingeld, hebben de verdachten het vuur geopend op de soldaten. Daarbij is ook een explosief afgegaan, onduidelijk is nog wie het explosief heeft ingezet.

Terreurbeweging

Een Palestijnse terreurbeweging zegt dat een van de dodelijke slachtoffers de broer is van iemand die in april een aanslag in Tel Aviv heeft gepleegd. Daarbij vielen toen drie doden. De vader van de broers was lyrisch over de aanslag.

In de stad Jenin laaien de spanningen tussen Israël en de Palestijnen vaak op. Bij de stad staat een vluchtelingenkamp, dat bekendstaat als een bolwerk van Palestijnse terreurgroeperingen. Het Israëlische leger doet regelmatig invallen waarbij mensen om het leven komen.