Asielzoeker in Hardenberg krijgt gebiedsverbod vanwege overlast

Burgemeester Maarten Offinga (CDA) van de Overijsselse gemeente zegt dat „een heel kleine groep Noord-Afrikanen” zich regelmatig misdraagt. „In de afgelopen maanden was het bijna dagelijks raak. Met winkeldiefstallen, geweld, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar vrouwen. Ik ben er voor mijn inwoners, en dergelijk gedrag tolereer ik absoluut niet. Je bent hier te gast en wilt hier gaan wonen, dus gedraag je dan.”

Offinga doet ook een oproep aan asielstaatssecretaris Eric van der Burg. „Doe wat aan de kleine groep onruststokers en zet ze desnoods (als het niet anders kan) het land uit.”`

Noodklok

De burgemeester van Hardenberg trok half juli ook aan de noodklok. Hij klaagde over overlast en dreigde toen al met gebiedsverboden.

In het asielzoekerscentrum in Hardenberg wonen ongeveer zevenhonderd mensen. Het complex werd in 2016 geopend. De gemeenteraad besloot vorig jaar dat het in elk geval tot 2026 kan blijven, op voorwaarde dat er geen asielzoekers uit veilige landen worden opgevangen. Volgens de burgemeester houdt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich niet aan die voorwaarde.

De ’veiligelanders’ komen vooral uit landen als Marokko en Algerije. Ze worden ook op andere plekken in Nederland veel in verband gebracht met overlast. Ze komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning, maar kunnen vaak ook niet uitgezet worden.