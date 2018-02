Britse parlementariërs wijken voor renovatie

Een andere variant, waarbij de renovatie 32 jaar zou duren en een tijdelijke huisvesting elders niet nodig zou zijn, is daarmee van de baan. De Victoriaanse parlementsgebouwen behoren tot het werelderfgoed en omvatten onder meer de klokkentoren met daarin de Big Ben, een van de bekendste monumenten van Londen. Het oudste deel van het complex is de hal van Westminster, die dateert uit 1099.

De renovatie moet een ​​groot aantal problemen oplossen waarvan sommige politici zeggen dat ze het paleis tot een potentieel ,,dodelijke plek'' maken. Onder meer is er sprake van groot brandgevaar in de verouderde gebouwen.

De geplande verhuizing gebeurt op zijn vroegst pas in 2025. De renovatie gaat omgerekend zo'n 6,4 miljard euro kosten.

Het paleis van Westminster staat al zo'n negenhonderd jaar in het hart van de Britse politiek en parlementariërs komen al sinds 1547 samen op de plek. Het paleis werd in 1834 bijna volledig verwoest door een brand en herbouwd in 1852. De bel van de Big Ben werd zeven jaar later geïnstalleerd in de klokkentoren.

Ook de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer aan het Binnenhof in Den Haag staat een grootschalige renovatie te wachten. Het Binnenhof wordt vanaf 2020 in één keer gerenoveerd. Dat duurt 5,5 jaar en kost maximaal 475 miljoen euro.