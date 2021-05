Wolf verdacht van doodbijten Friese schapen

In Jubbega werden vorige week woensdag twee dode schapen gevonden, op diezelfde dag lag er een dood schaap in Oranjewoud, een dag later werd er een schaap dood gevonden in Ureterp en afgelopen zondag een schaap in Fochteloo.

De betreffende veehouders hebben volgens de Leeuwarder Courant een melding gedaan bij BIJ12, de organisatie die de wolvenschade afhandelt, omdat ze het vermoeden hebben dat de schapen gedood zijn door toedoen van een wolf. Als BIJ12 dat vermoeden deelt, wordt er binnen 24 uur een dna-monster afgenomen en opgestuurd naar Wageningen Environmental Research (WENR). WENR onderzoekt vervolgens eens per maand of het dna afkomstig is van een wolf of een ander dier.

Iets meer dan een week geleden werden er ook al twee schapen en een lammetje van veehouder Folkert Sterkenburgh (74) uit Katlijk doodgebeten, ook daar bestond het vermoeden dat het ’wolvenwerk’ was. De zondag daarvoor kwamen beelden naar buiten waarop een wolf te zien was bij Katlijk, de Zoogdiervereniging bevestigde toen dat het inderdaad om een wolf ging.