Voortvluchtig maffialid opgepakt in Den Haag

DEN HAAG - Een voortvluchtig 57-jarig Italiaans maffialid is maandag in Den Haag aangehouden. De man werd gezocht vanwege zijn coördinerende rol in drugshandel van Nederland naar Italië en lidmaatschap van een criminele organisatie. Daar staat maximaal dertig jaar cel op, aldus de politie.