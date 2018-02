Eis tot 12 jaar voor drugsbende Party King

Ⓒ Rob Engelaar

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag straffen tot twaalf jaar cel geëist tegen hoofdverdachten van de drugsbende rondom partyverhuurbedrijf Party King in het Brabantse Best. In de rechtbank in Den Bosch noemde de officier van justitie het bedrijfspand een marktplaats voor criminelen.