Oorlog in Oekraïne Zondag 10 april LIVE | ’Oostenrijkse kanselier naar Rusland voor ontmoeting met Poetin’

Kopieer naar clipboard

Karl Nehammer ontmoet Zelenski in Kiev. Ⓒ via REUTERS

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu al bijna zeven weken. De verwoesting in het land is enorm. Zelenski waarschuwt Europa voor de Russische agressie en NAVO-topman Jens Stoltenberg meent dat de invasie in Oost-Europa moet kunnen worden afgeslagen. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.