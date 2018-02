Turkije telt ruim 80 miljoen inwoners

Bijna 25 miljoen van de inwoners wonen in drie grote steden, Istanbul (15 miljoen), de hoofdstad Ankara (5,4 miljoen) en Izmir (4,3 miljoen). Een minderheid van de Turken woont op het platteland. De gemiddelde leeftijd steeg in 2017 iets naar 31,7 jaar.

Er zijn waarschijnlijk om politieke redenen geen statistieken over verschillende bevolkingsgroepen beschikbaar. Naar schatting rond de 20 procent van de bevolking is Koerdisch en ruim driekwart is Turks.

Buiten Turkije wonen volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken meer dan 6 miljoen Turken. Er wonen veel Turken of mensen van Turkse komaf in West-Europa, met name in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en België.