Wiebes: we gaan terug naar 12 miljard kuub

„We gaan het doen zo snel als mogelijk”, zegt minister Wiebes. De bewindsman zegt dat het niet makkelijk gaat worden: „Het zal veel offers vragen. We worden misschien meer afhankelijk van buitenlandse partijen. Het moet op een haalbare manier.”

Op dit moment wint de NAM ruim 21 miljard kuub per jaar. Het kabinet wil 1,5 miljard minder winnen, maar Wiebes zegt nu veel verder te gaan. Het SodM had daartoe opgeroepen.

Locaties in Loppersum dicht

Eerder zegde Wiebes al toe de gaswinningslocaties bij Loppersum te sluiten, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen had geadviseerd. Met de beslissingen van Wiebes zijn de belangrijkste conclusies van het SodM-advies opgevolgd.

Wanneer de gaswinninglocaties bij Loppersum precies zullen sluiten, en wanneer de gaswinning wordt teruggeschroefd naar 12 miljard kuub, is nog niet duidelijk. Wiebes gaat in kaarten brengen hoe snel het kan en wat er voor nodig is. „Ik kom daar eind maart op terug.”

Groninger blij

Gedeputeerde Eelco Eikenaar is blij met de reactie van Wiebes. Op het provinciehuis leest hij de brief goedkeurend. „Dit is positief. Het geeft aan dat het kabinet aan maatregelen uit het regeerakkoord niet genoeg had.”

Eikenaar wil snelheid. „Onwil moet worden opgegeven. Grootgebruikers gaven onlangs aan dat minder gasgebruik, zoals hen door Wiebes gevraagd, niet zomaar zou kunnen. Ze spartelen tegen. Dat kan niet meer.”

’Draaiboeken lagen klaar’

Gedupeerde Ger Warink uit Loppersum reageert: „Wiebes had zijn draaiboeken klaar... De gasputten hier moeten nu helemaal buiten bedrijf worden gesteld. Die staan al langer op een laag pitje. Nu zou het over zijn.”

Dat betekent nogal wat, realiseert Warink zich. „Ons is eerder gezegd dat als de putten helemaal dicht gaan, ze niet meer opstarten. Dan gooien ze miljoenen weg.”

Uitgerekend volgende week wordt het weer koud. Warink: „Dan is er meer gas nodig. Die slag werd eerder om de arm gehouden: dat er gewonnen moet worden bij kou. Ik ben benieuwd...”